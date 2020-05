Kinder, Kinder, das ist was!

Region.In dieser Ausgabe unser Zeitung haben wir nicht nur die wichtigen Nachrichten aus der Region und der Welt sowie tolle Geschichten über besondere Menschen gesammelt. Diesmal gibt es auch eine Menge für Kinder zu entdecken, was über die tägliche Kindernachricht in der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sowie die Kinderseite in der Wochenend-Beilage hinausgeht. Und dabei haben wir auch noch tolle Überraschungspakete geschnürt, die wir verlosen werden.

In unserem Lokalteil ab Seite 9 stellen wir zum Beispiel Bücher und Spiele für Kinder vor. Der zehnjährige Joshua aus Ketsch zeigt, was er seiner Mama zum Muttertag gebastelt hat und gibt gleich eine Anleitung zum Nachahmen mit. Wer wissen will, welche Vogelarten in den heimischen Gärten anzutreffen sind, bekommt eine kleine Schulung.

Und dann gibt es da unsere Mitmach-Projekte: Wir haben ein Märchen angefangen zu schreiben – aber wie soll das weitergehen? Das liegt in den Händen der jungen Autorinnen und Autoren, die einfach Lust am Schreiben haben und eine Menge Fantasie mitbringen.

Fred Fuchs zum Puzzlen

Unser Kindernachrichten-Maskottchen Fred Fuchs spielt auch eine Rolle. Hier heißt es: Aufmerksam den Lokalteil von Seite 9 bis Seite 19 durchblättern und acht Puzzleteile finden, die das Bild mit Fred Fuchs (siehe unten) ergeben. Diese Teile gilt es auszuschneiden, am besten auf einen weißen Zeichenkarton in der richtigen Reihenfolge aufzulegen und dann – wenn jedes Puzzleteil an der richtigen Stelle sitzt – aufzukleben. Danach kann der Fuchs ausgemalt und als Gruß zum Muttertag an die Mama verschenkt werden. Wer noch ein Foto vom ausgemalten Fuchs und sich selbst macht und bis 15. Mai per E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Puzzle zu uns schickt, kommt in den Lostopf für fünf Überraschungspakete. Viel Spaß! kaba

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.05.2020