Kinder, Wirtschaft, Solidarität

Berlin.Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Menschen in Deutschland auf schwierige Zeiten wegen der bisher nicht zu stoppenden Corona-Pandemie vorbereitet. „Es bleibt dabei: Es ist ernst, unverändert ernst – und nehmen Sie es auch weiterhin ernst“, sagte die CDU-Politikerin am Freitag in der Bundespressekonferenz. „Man muss damit rechnen, dass manches in den nächsten Monaten noch schwieriger wird als im Sommer.“ Merkel nannte die Krise eine „nicht gekannte Herausforderung“ für die finanzielle Tragkraft des Staates. „In den nächsten Monaten wird es jetzt darauf ankommen, die Infektionszahlen niedrig zu halten.“ In den kommenden Monaten gebe es drei Schwerpunkte: Zum einen müsse alles dafür getan werden, dass Kinder nicht die Verlierer der Pandemie werden. Zum anderen müsse die Wirtschaft am Laufen gehalten oder wieder zum Laufen gebracht werden. Und schließlich gehe es darum, „den gesellschaftlichen Zusammenhalt der Gesellschaft so weit wie möglich zu bewahren“.

Dank an die Bürger

Merkel bedankte sich ausdrücklich bei den Bürgern für das überwiegend umsichtige Verhalten in der Corona-Krise. Die vergleichsweise günstige Entwicklung habe es vor allem gegeben, „weil die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland Vernunft, Verantwortungsbewusstsein und Mitmenschlichkeit gezeigt hat“.

Des Weiteren ging Merkel davon aus, dass der Klimaschutz in den kommenden Jahren an Fahrt aufnehmen wird. Es sei zu sehen, dass die Klimaveränderungen Lebensgrundlagen bedrohten. Konkret gelte es, in Deutschland die Klimaschutzprogramme umzusetzen und in der EU eine einheitliche Linie zu schaffen, sagte die Kanzlerin. Dazu gehöre, das Klimaschutz-Ziel der EU für 2030 festzulegen.

Bezüglich der Rassismus-Debatte in Deutschland warnte die Kanzlerin davor, die deutschen Sicherheitsbehörden unter Generalverdacht zu stellen. Man müsse die Entwicklungen jedoch sehr aufmerksam verfolgen. „Hier muss jeder Hinweis extrem ernst genommen werden.“ Merkel verwies auf die erste Sitzung des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus am Mittwoch.

Mit Blick auf die Präsidentschaftswahl am 3. November in den USA betonte Merkel, sie werde mit jedem gewählten Präsidenten der USA zusammenarbeiten. „Dass es hier und da Meinungsverschiedenheiten gibt, liegt in der Natur der Sache“, sagte die Kanzlerin. Es gebe aber auch „gemeinsame Dinge“, so die gemeinsame Überzeugung, dass die Nato ein wichtiges sicherheitspolitisches Bündnis sei. dpa

