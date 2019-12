Kirchen beklagen Waffenhandel

Berlin.Deutschland liefert nach Ansicht der christlichen Kirchen noch immer deutlich zu viele Kriegswaffen und Rüstungsgüter an andere Länder. Die im Juni vom Kabinett beschlossenen Verschärfungen bei der Rüstungsexportkontrolle stellten zwar einen Fortschritt dar, seien aber unzureichend, heißt es im Jahresbericht der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.

Die überarbeiteten Grundsätze der Bundesregierung sehen unter anderem vor, dass keine Kleinwaffen mehr an Staaten außerhalb von Nato und Europäischer Union (EU) geliefert werden und dass der Verbleib exportierter Waffen stärker kontrolliert wird.

Die GKKE beklagt jedoch, diese Regelungen seien nicht rechtsverbindlich, und es gebe zu viele Ausnahmeregelungen. Der evangelische Prälat Martin Dutzmann bekräftigte deshalb die Forderung nach einem rechtlich verbindlichen Rüstungsexportgesetz. Der katholische Prälat Karl Jüsten ergänzte, auch die EU werde ihrem Anspruch einer restriktiven Rüstungsexportpolitik nicht gerecht.

Rekordeinnahmen erwartet

Nach den bislang bekannten Zahlen steuern die deutschen Rüstungsexporte in diesem Jahr auf einen Rekord zu. In den ersten zehn Monaten genehmigte die Bundesregierung bereits die Ausfuhr von Rüstungsgütern mit einem Gesamtwert von 7,42 Milliarden Euro. Im bisherigen Rekordjahr 2015 lag die Gesamtsumme bei 7,86 Milliarden Euro.

Cornelia Füllkrug-Weitzel vom evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt beklagte deshalb eine Diskrepanz zwischen Rhetorik und tatsächlichen Genehmigungen. „Leere Worthülsen in Berlin, deutsche Patronenhülsen in vielen Krisengebieten“, sagte sie. Besonders in der Kritik stehen Lieferungen an Staaten, die am Jemen-Krieg beteiligt sind, sowie Exporte an den Nato-Partner Türkei. „Der türkische Einsatz von Leopard-2-Panzern auf syrischem Territorium zeigt, dass mit deutschen Waffen Krieg geführt wird“, beklagte Prälat Dutzmann. „Eine restriktive Rüstungsexportpolitik sieht anders aus.“

Erst am Montag hatte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri mitgeteilt, dass die 100 führenden Rüstungskonzerne der Erde ihre weltweiten Waffenverkäufe im Jahr 2018 um fast fünf Prozent gesteigert hätten. Die Zahlen der vier gelisteten deutschen Konzerne nahmen dabei insgesamt um 3,8 Prozent ab. Wachsenden Lieferungen militärischer Fahrzeuge von Rheinmetall an die Bundeswehr stehe ein Rückgang der Verkaufszahlen beim Schiffbauer ThyssenKrupp entgegen, sagte Sipri-Experte Pieter D. Wezeman. Damit hat Deutschland einen Anteil von 2,0 Prozent an den weltweiten Waffenverkäufen. Airbus wird als „transeuropäischer“ Konzern gelistet, da das Unternehmen seinen Sitz in mehr als einem Land hat. dpa

