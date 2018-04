Kirchen gegen Söder

Anzeige

Heidelberg.Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekommt für seinen Kreuz-Erlass heftigen Gegenwind aus den beiden großen Kirchen. Die evangelische Reformationsbotschafterin Margot Käßmann sagte am Wochenende bei einem Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum in Heidelberg: Auch der evangelische Christ Söder wisse sicher, dass das Kreuz nicht für Macht oder für eine kulturelle Vorgabe stehe, sondern ganz im Gegenteil für Ohnmacht und Leiden.“ Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Karl Kardinal Marx, kritisierte in der „Süddeutschen Zeitung“, dass es dem Staat nicht zu stehe, die Bedeutung des Kreuzes zu erklären. Das Kabinett Söders hatte beschlossen, dass in jeder bayerischen Behörde ein Kruzifix hängen muss. mpt