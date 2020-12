Kirchen sind länger geöffnet

Lorsch.Die evangelische Kirchengemeinde in Lorsch hat alle Weihnachtsgottesdienste abgesagt. Die neue Krippe, gefertigt von einem Lorscher Katholiken, können Interessierte aber trotzdem bewundern. Das Gotteshaus ist an Weihnachten bis in die Abendstunden geöffnet.

Die Katholiken feiern ihre Christmessen unter Beachtung der Corona-Auflagen dagegen wie vorgesehen. Die Krippe von St. Nazarius ist ebenfalls auch außerhalb von Gottesdiensten zu sehen. Heute ist die Kirche zur „Nacht der Anbetung“ bis morgen früh um 8 Uhr geöffnet.

Die Ökumenischen Gottesdienste fallen zwar aus, an der Torhalle wird ein Pfarrer aber heute den Weihnachtssegen spenden. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020