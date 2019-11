Kirchner im Amt bestätigt

Hemsbach/Laudenbach.Jürgen Kirchner (parteilos) bleibt Bürgermeister in Hemsbach. Er erhielt bei der Wahl gestern 53,8 Prozent der Stimmen. Auf seinen Mitbewerber Daniel Pöstges (Freie Wähler) entfielen 45,8 Prozent. Nachdem am 13. Oktober keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hatte, traten Kirchner und Pöstges gestern erneut an. Denis Klefenz hatte 17 Prozent erreicht und seine Kandidatur daraufhin zurückgezogen. Schon damals hatte Kirchner mit 49 Prozent klar vorn gelegen.

Keine Entscheidung in Laudenbach

In Laudenbach wird am 1. Dezember nochmals gewählt. Fünf Kandidaten hatten sich für die Nachfolge von Hermann Lenz beworben, der seit 1996 Bürgermeister war: Claudia Keil, Michael Hafen, Benjamin Köpfle, Sven Latzke und Christian Offner. Köpfle erhielt mit 48,69 Prozent gestern die meisten Stimmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.11.2019