Kita-Diskussion geht in die nächste Runde

Fehlheim.Der Neubau einer siebengruppigen Kindertagesstätte am Ortseingang von Fehlheim war bereits beschlossene Sache. Sie sollte die beiden bestehenden Einrichtungen in Fehlheim und Schwanheim ersetzen. Bedenken der Eltern, Erzieher, der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim sowie von Naturschützern hatten das von Anfang an umstrittene Vorhaben allerdings gebremst.

Die Verwaltungsvorlage zur Abkehr von der Groß-Kita wurde aber später von der Stadt zurückgezogen, die Debatte wird damit erst nach der Sommerpause neu durchstarten. Bei einem Ortstermin der „Bürger für Bensheim“ wurden die aktuellen Entwicklungen erörtert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.08.2020