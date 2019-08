Kita setzt Maßstäbe

Bensheim.5,13 Millionen Euro kostet der Neubau der Kindertagesstätte Hollerbusch im Südwesten von Bensheim. Für das Geld gibt es eine ökologische Vorzeige-Kita mit begrüntem Flachdach, Photovoltaikanlage und Wärmepumpe.

Bezogen werden die Räume noch in diesem Jahr. Fünf Gruppen mit 90 Plätzen haben in dem zweigeschossigen Gebäude an der Sparkassen-Allee Platz. Träger der Einrichtung ist das Familienzentrum Bensheim. Ein Teil der künftigen „Hollerbusch-Kinder“ wird bereits seit einiger Zeit vom Verein in den Containern auf dem Gelände der Schillerschule betreut.

Die Kindertagesstätte wird nach Auskunft der Leiterin Irene Wimmer die erste zertifizierte Bewegungs-Kita im Kreis Bergstraße werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.08.2019