Kitas tageweise geschlossen

Mannheim/Ludwigshafen.Die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder werden in der kommenden Woche wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi an je einem Tag geschlossen bleiben. Das teilte die Stadt Mannheim am Donnerstagabend kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe mit. Die Warnstreiks der Beschäftigten beginnen am Dienstag, 6. Oktober, und dauern bis einschließlich Freitag, 9. Oktober.

Die Einrichtungsleitungen werden nach Auskunft der Stadt die Eltern entsprechend informieren. Eltern können sich den Angaben zufolge zudem über die Hotline des Fachbereichs Tageseinrichtungen für Kinder (Telefon 0621/293-26 68) informieren. Die Hotline ist von Montag, 5. Oktober, an täglich in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geschaltet. Auf den Seiten „Mannheim“ dieser Ausgabe findet sich eine Auflistung, wann welche Kita in der kommenden Woche geschlossen bleiben wird. Eine entsprechende Übersicht findet sich auch auf der Homepage der Stadt (www.mannheim.de).

Die Tageseinrichtungen der freien Träger in Mannheim sind von dem Warnstreik nicht betroffen, hieß es in der Mitteilung der Stadt weiter.

In Ludwigshafen blieben alle städtischen Kitas bereits am Donnerstag geschlossen. Rund 350 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes waren dort dem Streikaufruf der Gewerkschaft gefolgt und protestierten in der Innenstadt für mehr Einkommen. Verdi fordert im Tarifstreit eine Erhöhung der Gehälter um 4,8 Prozent. „Wir streiken für mehr Anerkennung unseres Jobs und wünschen uns Wertschätzung“, sagte eine Erzieherin. Druck und Anforderungen seien in dem Berufsfeld deutlich gestiegen.

