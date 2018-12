Klare Kante gegen Rechts

Der Vorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm. © dpa

Mannheim.Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), hat vor „menschlicher Kälte“ in Deutschland gewarnt. Diese werde gefördert durch „bestimmte rechtspopulistische Bewegungen, die ganze Gruppen pauschal abwerten“, sagte er dieser Zeitung. Bayerns Landesbischof betonte, dass „die christliche Kraft der Toleranz, der Liebe und der Überzeugung, dass jeder Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, sich nicht mit dem Rechtspopulismus verträgt“. Deshalb seien viele Anhänger des Rechtspopulismus besonders kirchenkritisch. Bedford-Strohm vertrat die Ansicht, dass Politiker gegenüber Auffassungen, die die Intoleranz zum Programm machen würden, „klare Kante“ zeigen müssten. was

