Klare Linie kaum zu sehen

Irgendwie ist es uns in den vergangenen Tagen abhandengekommen – unser Gefühl für „richtig“ und „falsch“. Das geht offenbar ganzen Organisationen, Firmen und Behörden so. Das beste Beispiel in der Metropolregion bildet der Umgang mit zwei Volksfesten: Der Schriesheimer Mathaisemarkt, der in zehn Tagen unter normalen Bedingungen rund 100 000 Menschen anzieht, einerseits. Und das Gimmeldinger Mandelblütenfest, das an einem Wochenende zuletzt mehr als 30 000 Leute an die Deutsche Weinstraße lockte, andererseits. Der Unterschied: Das kleinere Fest wurde nun aus präventiven Gründen abgeblasen, beim größeren hat man sich dazu entschlossen, der Tradition den Vorzug zu geben. Warum die Gesundheit der Feiernden in der Pfalz mehr bedroht sein soll als im Luftlinie rund 50 Kilometer entfernten Schriesheim, erschließt sich ernsthaft niemandem. Trotzdem hat das Gesundheitsamt an der Weinstraße so entschieden und die kommunalen Behörden im Rhein-Neckar-Kreis umgekehrt. Ein übergeordnetes Konzept ist kaum zu sehen. Aber: Was – außer Händewaschen – ist vernünftig? Es gibt derzeit (noch) kaum eine Instanz, die das abschließend bewerten und obendrein gut „verkaufen“ kann. Das macht es uns so schwierig.

In Ludwigshafen, wo Corona bisher nicht verbreitet auftritt, wird etwa ein Rudelsingen abgesagt, und in Mönchengladbach findet am Samstagabend vor 60 000 – eng stehenden – Zuschauern ein Bundesligaspiel gegen Dortmund statt. Das Ganze zehn Kilometer von der Stadt Heinsberg entfernt, wo republikweit bisher die größte Anzahl an Coronafällen registriert ist. Wie soll der Normalbürger – sollte es ihn wirklich geben – das denn verstehen? Klar, dass viele Menschen sich das mit der großen Macht der Fußball-Bosse erklären werden.

Bei aller Unsicherheit hat das Coronavirus aber auch eine Sache positiv vorangebracht: Endlich ist bei Unternehmen die nötige Dynamik in die Einrichtung von Arbeitsplätzen im Home-Office gekommen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020