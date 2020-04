Kleine große Helden

Auf das Fest der Erstkommunion hatten sich viele Mädchen und Jungen gefreut. Allein in Mannheim wollten mehr als 500 Kinder mit ihren Familien den Gottesdienst feiern, dann gemeinsam essen und den Tag zusammen verbringen. Geschenke hätte es – ganz nebenbei – auch noch gegeben. Das alles ist nun erst mal abgeblasen. Es gibt Schlimmeres. Zweifelsohne. Aber dieser Verzicht ist nur eines von vielen Beispielen, das die Kinder unserer Gesellschaft betrifft. Seit Wochen müssen auch die Kleinsten durchhalten. Vieles, das sie sonst bei Laune hält, worauf sie sich freuen und was zu ihrem Alltag gehört, wurde plötzlich gestrichen. Schwimmbad, Park, Zoo, Kino, Spielplatz – alles dicht. Vereinssport, Treffen mit den Kumpels, einfach mal mit den Freunden draußen abhängen – unmöglich.

Plötzliche Geldsorgen

Und zuhause herrscht Chaos.

Eltern arbeiten im Homeoffice, fordern vehement Ruhe ein. Andere Söhne und Töchter müssen miterleben, wie die Mutter oder der Vater um den Job bangt, die Familie von Geldsorgen geplagt wird. Dazu kommt die Angst vor dem Virus und die Frage: Kann ich daran sterben? Oder sehe ich Oma und Opa, die ja schon längst nicht mehr besucht werden dürfen, vielleicht nie wieder?

Strukturen schaffen. Dazu raten die Experten jetzt besonders, und das klingt einleuchtend. Schließlich ist es das, wonach auch wir Erwachsene uns in diesen Zeiten am meisten sehnen. Aber Hand aufs Herz: So sehr wir uns anstrengen, es will uns einfach nicht gelingen, den Alltag mit den vielen Einschränkungen so zu meistern, wie wir uns das wünschen. Ganz zu schweigen davon, ihn zu strukturieren. Aber die Kinder tragen auch das mit. Nicht immer mit Bestlaune, versteht sich. Eben wie die Großen. Was für eine Herausforderung!

Tägliche Verzweiflung

Jetzt sind die Osterferien vorbei, aber irgendwie beginnt die Schule ja auch nicht richtig. Reden wir an dieser Stelle gar nicht erst vom Homeschooling, das möglicherweise ab Montag wieder viele – Große und Kleine – täglich zur Verzweiflung bringen wird. Nehmen wir uns stattdessen einfach mal Zeit, um den Kindern zu sagen, dass sie ziemlich gut durchhalten in diesen verrückten Zeiten. Und dass es ihnen zusteht, über das abgesagte Kommunionsfest traurig zu sein.

Feiern wir doch einfach mal unsere Jüngsten an diesem Wochenende! Denn auch sie sind tapfere Helden der Corona-Krise und haben einen Riesenapplaus verdient!

