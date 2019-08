Klima, Luft und Wind als Thema

Mannheim.Die Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft hat erste Ideen für die Veranstaltung im Sommer 2023. „Wir wollen Themen, die mit der offenen Landschaft, Klima, Luft und Wind zu tun haben, in der Ausstellung zelebrieren“, sagte Geschäftsführer Michael Schnellbach im Interview mit dieser Zeitung. Allerdings werde das Ausstellungskonzept erst zwei Jahre vorher konkretisiert.

Das Besondere an der Buga 2023 werden unterschiedliche Schwerpunkte im Luisenpark und auf Spinelli sein. Der Luisenpark, Schauplatz der Buga 1975, soll eher die klassische Gartenschau widerspiegeln. Spinelli soll dagegen den Paradigmenwechsel, der gerade in der Freiraumplanung stattfinde, und die neue Bedeutung zeigen, die man großen Flächen in der Stadt zumisst.

„Dies wird man 2023 zum ersten Mal bei einer Gartenschau in dieser Intensität haben“, sagte Stephan Lenzen, der verantwortliche Landschaftsarchitekt. Bisher seien solche Themen bei Gartenschauen höchstens angerissen worden. lang/stp

