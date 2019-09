Klimagipfel: Kritik an Anreise

Berlin/New York.Wenige Tage nach der Verabschiedung des Klimapakets fliegen fünf Mitglieder der Bundesregierung in vier Flugzeugen an die US-Ostküste – dabei ist Fliegen besonders klimaschädlich. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Sonntag zusammen mit Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zum UN-Klimagipfel in New York am Montag gereist. Sie nimmt anschließend an der UN-Generalversammlung teil. Ebenfalls am Sonntagnachmittag war eine kleinere Maschine mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrer Delegation Richtung Washington abgehoben. Zwei Tage später bringt die Flugbereitschaft dann Außenminister Heiko Maas (SPD) nach New York. Zusätzlich flog auch Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) nach New York, nach Auskunft ihres Ministeriums aber wegen früherer Termine bereits vor ihren Kabinettskollegen – mit einer Linienmaschine, während die anderen Politiker mit Maschinen der Luftwaffe anreisten. Der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen, Tobias Lindner, sagte dem „Spiegel“, das sei sowohl „ökologisch unsinnig“ als auch „Steuergeldverschwendung.“

Beim Klimagipfel in New York will Merkel für den weltweiten Kampf gegen die Erderwärmung werben. Auf internationalem Parkett könnte das Urteil über die deutschen Maßnahmen zur Reduzierung des Ausstoßes des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) wesentlich freundlicher ausfallen als zuhause. Immerhin haben viele Länder bisher kaum Programme zum Klimaschutz, US-Präsident Donald Trump bestreitet gar, dass die Erderwärmung überhaupt menschengemacht ist.

In Deutschland allerdings ließen Opposition, Umweltschützer und Wirtschaftsverbände kaum ein gutes Haar an den Plänen der Bundesregierung.

Die Grünen kritisierten, das Paket greife zu kurz. „Dieses Klimaschutzgesetz reicht definitiv nicht aus, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, was international vereinbart ist. Deswegen werden wir Grünen alles dafür tun, die klimanotwendigen Maßnahmen auf den Weg zu bringen“, sagte die Vorsitzende Annalena Baerbock.

Führende Umwelt- und Wirtschaftsforscher halten das Paket für zu kleinteilig und in der Wirkungskraft zu begrenzt. Nach Ansicht des Deutschen Städtetages wird sich der Erfolg in der Verkehrspolitik entscheiden. „Damit wir die Klimaziele für 2030 erreichen können, muss aus Sicht der Städte vor allem die Verkehrswende hin zu nachhaltiger Mobilität viel stärker auf Touren kommen“, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig.

Die Deutsche Bahn befürwortet die Pläne. Das Klimakabinett hatte beschlossen, mehr Geld in die Bahn zu stecken und Steuern für Fahrkarten zu senken. dpa

