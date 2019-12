Klimaschutz: Viele Ideen für die Zukunft

Mannheim.Spaß soll es machen, motivieren und Impulse schaffen: Die „Tour der Nachhaltigkeit“ ist am Samstag mit Mitmach-Aktionen im Rosengarten zu Ende gegangen. An vielen Stationen zeigten Experten bei „Mannheim – und Action!“, wie Klimaschutz im Alltag funktionieren kann. 25 Vereine und Organisationen hatten Ideen vorgestellt. Dabei orientierten sie sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Die Auftaktveranstaltung zur „Tour der Nachhaltigkeit“ hatte in Berlin das Projekt angeschoben, Mannheim machte der Aktion als erste Stadt auf lokaler Ebene Platz und präsentierte drei Tage lang Ideen für die Zukunft. Auf unserem Bild gönnen sich Marie Beetz und Peter Kappel (NABU) ein Päuschen. man

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019