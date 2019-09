Klimawandel bewegt immer mehr Menschen

Berlin.Klimaschützer, Wissenschaftler und Gewerkschaften haben kurz vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts in Berlin den Druck auf die Bundesregierung erhöht. In Deutschland seien mehr als 500 Demonstrationen für Freitag angemeldet, teilte die Bewegung Fridays for Future mit und mahnte eine konsequente Klimapolitik an.

So sind auch in Mannheim, Heidelberg und Speyer Demonstrationen am Freitag angekündigt. Klimastreiks gibt es zudem in Weinheim, Hemsbach und Bensheim. In Mannheim beginnt die Demonstration ausnahmsweise erst um 17 Uhr – damit auch Arbeitnehmer mitlaufen können. Die Gewerkschaft Verdi rief ihre Mitglieder im Bezirk Rhein-Neckar zur Teilnahme auf.

Die Energie-Gewerkschaft IG BCE warnte dagegen auf Bundesebene vor einem „Kahlschlag in der Industrie“ und einer Gefahr für den gesellschaftlichen Wohlstand, wenn – wie von der Protestbewegung gefordert – Deutschland bis 2035 auf erneuerbare Energien etwa aus Wind oder Sonne umstelle.

Am Donnerstagabend treffen sich die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt, am Freitag will das Klimakabinett weitreichende Entscheidungen präsentieren. Dann soll klar sein, wie insbesondere im Verkehr und im Gebäudebereich der Treibhausgas-Ausstoß so gesenkt werden kann, dass Deutschland eigene Ziele und internationale Verpflichtungen einhält. Am Montag wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem Sondergipfel der Vereinten Nationen zum Klimaschutz in New York erwartet.

Die Wissenschaftler-Bewegung Scientists for Future forderte die Bundesregierung auf, maximale Transparenz bei der Bekanntgabe ihrer Vorschläge herzustellen. Jeder Bürger solle die Beschlüsse durchschauen können, hieß es in einer Mitteilung.

Lebensgrundlagen bedroht

Der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Christoph Schmidt, warnte in der „Passauer Neuen Presse“ vor einem „Sammelsurium an Einzelmaßnahmen“. „Zentral für das Klimaschutz-Konzept der Bundesregierung muss das Bekenntnis zu einem Preis für CO2 sein. Dieser sollte möglichst ungehindert das Verhalten und die Erwartungen der Unternehmen und Konsumenten leiten“, sagte er.

Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt forderte mit Blick auf mehr hungernde Menschen weltweit einen stärkeren Einsatz im Kampf gegen den Klimawandel. „Schon jetzt rauben die Folgen der Klimakrise Millionen von Menschen die Lebensgrundlagen und treiben sie weiter in Hunger und Armut. Die globale Klimakrise erfordert von der Politik einen Quantensprung beim Klimaschutz“, sagte Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin der Entwicklungsorganisation. dpa/fab

