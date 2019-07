Klimawandel: Neue Bäume gesucht

Mannheim.Werden die Stadtwälder in Zukunft Zedernwälder sein? Mit der trockenheitsresistenten Atlas-Zeder aus Nordafrika hat das städtische Forstamt jedenfalls „erste vielversprechende Ergebnisse“ erzielt. In einem Klimawald genannten Versuch experimentiert die Forstverwaltung neben der Zeder auch mit anderen, widerstandsfähigen Gehölzen. Etwa mit Ahorn, Baumhasel, Wildkirsche, Kastanie und Korkeiche. Die bisher in Mannheims Stadtwäldern vorherrschenden Kiefern sterben wegen Dürre, Luftverschmutzung, Schädlingsbefall und Sturmschäden ab. Sowohl im Käfertaler Wald als auch im Dossen- und im Rheinauer Wald klaffen deswegen große Lücken in den Kiefernbeständen. lang

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019