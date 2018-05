Klinik sucht Bauplatz

In der Lorscher Stadtmitte kann die Schön-Klinik nicht wachsen. © Neu

Lorsch.Die Schön-Klinik, die 2014 die Chirurgisch-Orthopädische Fachklinik übernommen hat, will wachsen. Sie sucht ein mindestens 20 000 Quadratmeter großes Grundstück für einen Neubau, weil die Erweiterungspläne am Haus in der Stadtmitte nicht realisierbar sind. Über mögliche Standorte für Lorschs größten Arbeitgeber, den man gerne halten will, wurde jetzt im Bauausschuss diskutiert.

