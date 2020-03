Kneipen, Kinos und Parks schließen

Wiesbaden/Bergstraße.Hessen schränkt das öffentliche Leben wegen des Coronavirus noch weiter ein. Von morgen an müssen Kneipen, Kinos, Bordelle, Theater, Museen, Diskotheken und viele Läden erst einmal schließen. Auch Tier- und Freizeitparks sowie Sportplätze machen dicht.

Ausgenommen von der Regelung seien unter anderem Banken, Supermärkte, Lieferdienste, Apotheken und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs, beispielsweise Baumärkte, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gestern Abend in Wiesbaden. Außerdem werde das Verkaufsverbot an Sonntagen aufgehoben.

Handwerker und andere Dienstleister wie etwa Friseure könnten unter bestimmten Bedingungen weiterarbeiten. Das Land Hessen orientiert sich damit an den Leitlinien, die die Bundesregierung und die Regierungschefs der Bundesländer am Nachmittag beschlossen hatten. Es gehe darum, die Verbreitung des Virus so früh wie möglich einzudämmen, betonte Bouffier. Aber Hessen wolle auch sicherstellen, „dass ein Mindestmaß des öffentlichen Lebens aufrecht erhalten wird“. Der Katastrophenfall werde – anders als in Bayern – zunächst nicht ausgerufen.

Bouffier kündigte zudem einen Nachtragshaushalt an, der eine Milliarde Euro an Soforthilfen wegen der Corona-Pandemie enthalte. Zudem sollen weitere fünf Milliarden Euro für Kredite bereitgestellt werden. Offen ist noch, wie dieser Nachtragshaushalt vom Parlament beschlossen werden kann. Die mehr als 130 Abgeordneten werden in diesen Zeiten kaum in einem Saal zusammenkommen können. Bouffier sagte, man sei in dieser Frage mit den Fraktionen im Gespräch.

Der Regierungschef bedankte sich bei den Bürgern für deren Verständnis, etwa für die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten. Eine Notbetreuung wurde insbesondere für Kinder von Eltern eingerichtet, die bestimmten Berufsgruppen angehören. „Wir haben den Eindruck, dass die Frage der Betreuung gut gelaufen ist“, sagte Bouffier. Die Bevölkerung halte zusammen und zeige sich solidarisch.

Fußball-EM erst im Winter?

Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) sagte, dass weitere Berufsgruppen ein Recht auf eine Notbetreuung der Kinder haben sollen. Dazu zählten Beschäftigte des Lebensmitteleinzelhandels, der Energie- und Wasserwirtschaft. Die Krankenhäuser seien angewiesen, alle Eingriffe abzusagen, die nicht dringend erforderlich sind.

In Deutschland sind mehr als 6600 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt, wie aus einer Auswertung hervorgeht. 16 Infizierte sind bundesweit gestorben, ein weiterer Deutscher während einer Reise in Ägypten.

Fußballfans müssen sich wohl damit abfinden, dass die Europameisterschaft verschoben wird, auch um die Bundesliga-Saison möglichst mit vollen Stadien zu Ende spielen zu können. Als Ersatztermine werden der Winter sowie der Sommer 2021 gehandelt.

Auf dem Frankfurter Flughafen sollen notfalls auch nachts Starts und Landungen möglich sein. „Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation“, sagte der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). „Daher ist es wichtig, den Flugbetrieb für die vom Corona-Virus betroffenen Starts und Landungen rund um die Uhr aufrecht zu erhalten.“ Für Deutschlands größten Airport gilt normalerweise ein Nachtflugverbot von 23 bis 5 Uhr. Verspätete Maschinen dürfen noch bis Mitternacht landen. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.03.2020