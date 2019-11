Koalition auf der Kippe

Bensheim.Die Koalition in Bensheim steht erneut vor einer Zerreißprobe. Auslöser ist ein Beschluss der Grünen Liste zur Bürgermeisterwahl. Demnach wünscht man sich, dass der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen einen Kandidaten aufstellt. Der GLB selbst sind durch den Koalitionsvertrag mit CDU und BfB die Hände gebunden.

Während die Verantwortlichen der Grünen Liste in dem Vorgehen keinen Bruch der Vereinbarung sehen, kommt man im Lager der CDU naturgemäß zu einer anderen Lesart. Ob der „Wunsch“ der Bensheimer Grünen ausreicht, um die Christdemokraten zum Aufkündigen des Vertrags zu bringen, werden die nächsten Tage zeigen.

Am Wochenende will die CDU sich dazu intensiv beraten, am Montag steht turnusgemäß ein Gespräch mit den Koalitionspartnern an. Die BfB wertet den Beschluss der GLB als Kampfansage an die CDU, will aber zwischen beiden Fraktionen nicht den Schiedsrichter spielen, was mögliche Konsequenzen für das Bündnis angeht. dr

