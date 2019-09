Koalition sucht Konsens beim Klima

Berlin.Angesichts der heftigen Proteste gegen ihre Klimaschutz-Pläne zeigt die schwarz-rote Koalition sich bereit, Kritikern entgegenzukommen. Im Bundestag warben SPD und Union am Donnerstag dafür, einen breiten Konsens zu schmieden. „Wir müssen uns da gegebenenfalls auch aufeinander zubewegen“, sagte der Chef der Unionsfraktion, Ralph Brinkhaus (CDU). Das gelte auch für die, die das Klimapaket derzeit „in Bausch und Bogen verdammen“. Nach der Debatte war klar: Zum Klimakonsens ist es noch weit.

Zu den am stärksten kritisierten Punkten der Klima-Eckpunkte gehört, dass der Ausstoß von CO2 im Verkehr und beim Heizen ab dem Jahr 2021 zunächst nur zehn Euro pro Tonne mehr kosten soll. Benzin wird damit etwa drei Cent pro Liter verteuert. Da hätte sie sich mehr vorstellen können, sagte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD).

Kritik aus den eigenen Reihen

Die Spitzen von Union und SPD hatten ein halbes Jahr an ihrem Klimapaket gefeilt. Nicht nur bei Wissenschaftlern und Aktivisten von Fridays for Future, sondern auch in eigenen Reihen gibt es Kritik. Unions-Fraktionsvize Andreas Jung (CDU) sagte, Anspruch des Parlaments sei, „aus dem, was vorliegt, das Bestmögliche zu machen und sicherzustellen, dass wir die Ziele erreichen“.

Die CSU zeigte sich dagegen nicht bereit, das Paket aufzuschnüren, um eine Blockade im Bundesrat etwa durch die Grünen zu verhindern. Generalsekretär Markus Blume sagte, entsprechende Überlegungen werde seine Partei mit einem „klaren Nein“ beantworten.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sprach im Bundestag von einer „Parallelwelt“: Auf der einen Seite „eine optimistische, mutige, veränderungsbereite Zivilgesellschaft“, auf der anderen Seite eine „abgeschlaffte“ Koalition. „Wenn Sie ein vernünftiges Paket vorlegen, dann haben Sie unsere Unterstützung“, sagte er. Der Konsens sei das Klimaschutzabkommen von Paris.

Dass die Grünen überhaupt Interesse an einem Kompromiss haben, bezweifelte FDP-Chef Christian Lindner. Die Grünen erhöben „einseitige, radikale und unrealistische“ Forderungen, sagte er. Die FDP würde den CO2-Preis bei einer gedeckelten CO2-Menge gern dem Markt überlassen.

Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht warf Union und SPD vor, sie wollten sinnlos subventionieren und beim Verbraucher „abkassieren“. Die Privatisierung öffentlicher Unternehmen habe dazu geführt, dass es in ländlichen Regionen oft keine Busverbindungen mehr gebe.

Unabhängig von möglichen Zugeständnissen dürfte ausgeschlossen sein, dass die AfD bei einem Klimakonsens mitmacht – die Partei bestreitet, dass der Mensch mit dem Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen maßgeblich zur Erderhitzung beiträgt. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019