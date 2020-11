Köhler plant große Investitionen

Bensheim.Die Dr. F. Köhler Chemie hat zwar große Pläne für die Erweiterung der Kapazitäten in Bensheim. Doch die liegen vorübergehend wegen der Corona-Pandemie auf Eis. Für ein Investitionsvolumen von 15 bis 20 Millionen Euro sind neue Produktions- und Lagergebäude am Standort geplant.

Am Standort Alsbach dagegen wird bereits kräftig gearbeitet. Hier werden an die drei Millionen Euro in die grundlegende Renovierung investiert. Das sagten Firmenchef Gernot Köhler und Geschäftsführer Thomas Breidenbach im Gespräch mit dieser Zeitung.

Zwar läuft das traditionelle Geschäft mit Medikamenten, die bei Herz-Operationen und Organtransplantationen verwendet werden, derzeit nicht so gut. Der Grund: Es wird wegen der Corona-Lage weniger operiert und transplantiert. Doch hier werde sich die Lage nach Ende der Pandemie wieder bessern.

In einem recht neuen Geschäftsfeld will die Dr. Köhler Chemie kräftig wachsen. Das sind Mittel gegen Vergiftungen. Von der Lebensmittelvergiftung bis hin zur Bekämpfung von Nervengiften – wie dem zuletzt in den Schlagzeilen gekommenen Nowitschok, mit dem der russische Oppositionelle Alexei Nawalny vergiftet wurde. mir

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020