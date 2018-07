Kohl-Witwe beschenkt Historisches Museum

Anzeige

Speyer.Mit diesem Bild gedachte Europa beim Staatsakt in Straßburg vor einem Jahr des verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl. Gestern hat dessen Witwe Maike Kohl-Richter (2.v.l.) die Fotografie dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer geschenkt. Ex-Oberbürgermeister Werner Schineller (l.) und Museumschef Alexander Schubert (r.) hatten Kohl-Richter um das Bild für die Sammlung gebeten. Sie habe es selbst bei einer Familienfeier im Jahr 2014 fotografiert, sagte die Witwe bei der Übergabe. Es zeige „Helmut Kohl so, wie er wirklich war: voller Liebe, Zuversicht, Kraft, Humor“. Das Foto soll Teil einer Dauerausstellung werden. BILD: Venus