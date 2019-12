Kolmbacher Bauschutt-Anlage: Stadtspitze wehrt sich gegen Kritik

Lindenfels.Die Pläne eines örtlichen Unternehmers, auf einem Grundstück am Rande Kolmbachs eine Bauschutt-Zerkleinerungsanlage zu errichten, sorgen im Lindenfelser Stadtteil für anhaltenden Protest aus der Bevölkerung. Anwohner befürchten eine Belästigung durch Lärm und Staub. Viele Betroffene bemängeln, die Stadt sei nach dem Beschluss, das städtische Grundstück an den Investor zu verkaufen, zu spät an die Öffentlichkeit gegangen.

Im Interview mit dieser Zeitung legen Bürgermeister Michael Helbig und Erster Stadtrat Otto Schneider dar, warum sie die Kritik an dem Bauvorhaben für ungerechtfertigt halten. Alle rechtlichen Vorgaben würden eingehalten, betonen sie. / kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019