Kommission verschärft Klimaziel

Brüssel.Mit dem Vorschlag für ein ehrgeizigeres EU-Klimaziel hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen Widerspruch ausgelöst – und zwar sowohl von Umweltschützern als auch aus der Wirtschaft. Sie schlug am Mittwoch offiziell vor, den Ausstoß von Treibhausgasen in der Europäischen Union bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken – statt der bisher anvisierten 40 Prozent. Wirtschaftsverbände warnten vor Überforderung. Klimaschützer kritisierten die Ankündigung hingegen als Mogelpackung.

Denn in der neuen Zielmarke sei – anders als bisher – die Aufnahme von Kohlendioxid durch Wälder und Böden einberechnet, beklagte nicht nur die Deutsche Umwelthilfe. Das schwäche das neue Ziel um 2,5 Prozent. Der Umweltverband sprach von einem Taschenspielertrick. Ähnliche Kritik kam von SPD und Linken im Europaparlament.

Deutschland muss vermitteln

Von der Leyen hatte voriges Jahr eine Spanne von 50 bis 55 Prozent für das neue Klimaziel genannt. Dass sie nun mit „mindestens minus 55 Prozent“ ans obere Ende gehen will, hatte sich seit einigen Tagen abgezeichnet. Den Vorschlag machte sie nun offiziell in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Vor einer Festlegung stehen Verhandlungen mit den EU-Staaten und dem Europaparlament an. Deutschland ist dabei Vermittler, da es den Vorsitz der 27 EU-Länder inne hat. Die Bundesregierung begrüßte von der Leyens Vorschlag offiziell und will ihn prüfen. Im Europaparlament dringen unter anderem die Grünen auf noch höhere Ziele.

Die Kommissionschefin sagte, sie wisse, dass einigen diese Erhöhung des Einsparziels zu viel sei und anderen nicht genug. Doch aus ihrer Sicht sei diese neue Zielvorgabe ehrgeizig, machbar und gut für Europa. Eine exakte Folgenabschätzung der EU-Kommission habe ergeben, dass Wirtschaft und Industrie die Verschärfung bewältigen könnten. Das neue Ziel würde große zusätzliche Anstrengungen im Klimaschutz bedeuten. Geschafft wurden in den 29 Jahren von 1990 bis 2019 nach Angaben der EU-Kommission rund 25 Prozent Minderung.

Für das Ziel bleiben nur zehn Jahre. Von der Leyen betonte, inzwischen habe man die technischen Mittel. Für die Klimawende will von der Leyen das Corona-Wiederaufbauprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro nutzen. 30 Prozent dieser Summe, die die EU über gemeinsame Schulden finanzieren will, sollen aus „grünen Anleihen“ beschafft werden. Die deutsche Industrie bezweifelt, dass das Ziel auf wirtschaftliche Weise erreichbar ist. „Durch die Anhebung der Ziele müssen nun Unternehmen in Deutschland absehbar mit viel höheren CO2-Kosten und strengeren Vorgaben rechnen“, warnte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.09.2020