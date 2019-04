Kommunalwahl: Kritische Leser-Fragen in luftiger Höhe

Mannheim.Vor der Mannheimer Kommunalwahl am 26. Mai haben Kandidaten kritische Fragen von Lesern beantwortet. Beim von dieser Zeitung organisierten Treffen auf der Aussichtsplattform des Fernmeldeturms (wir berichteten gestern kurz) ging es in einer Höhe von 121 Metern etwa um die Sauberkeit in der Stadt, sozialen Wohnraum und die Bundesgartenschau 2023. Trotz Kritik blieben die Diskussionen mit den Bewerbern stets fair und sachlich. Die eingeladenen Kandidaten von allen Parteien und Gruppierungen, die bei der Kommunalwahl 2014 mindestens zwei Mandate gewonnen hatten, waren ausgelost worden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019