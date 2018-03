Kommunen dürfen Diesel verbannen

Anzeige

Leipzig/Mannheim.Im Kampf gegen schmutzige Luft in deutschen Städten sind Fahrverbote für Dieselautos grundsätzlich erlaubt. Die Bundesregierung will dies aber noch vermeiden. Nach jahrelangem Streit entschied das Bundesverwaltungsgericht gestern, dass Kommunen Straßen oder Gebiete für Dieselautos sperren dürfen. Dies muss aber der einzige Weg zum schnellen Einhalten von Grenzwerten zum Gesundheitsschutz sein. Außerdem soll es Ausnahmen etwa für Handwerker und bestimmte Anwohner geben.

Nach der Entscheidung steigt auch der Druck auf die Autobauer, bei Abgas-Nachbesserungen nachzulegen. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sagte: „Der Bund muss zu seiner Verantwortung stehen und die Nachrüstung von Dieseln durch die Autoindustrie durchsetzen.“ Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden, befürchtet „erhebliche negative Auswirkungen für den Handel und die Innenstädte“, sollten Fahrverbote umgesetzt werden.

Konkrete Folgen dürfte dies bereits für Dieselfahrer und Anwohner in Hamburg haben. Dort soll es schon in zwei Monaten begrenzte Diesel-Fahrverbote geben – und zwar in zwei wichtigen Durchgangsstraßen im Stadtteil Altona. Sie sollen für alle Fahrzeuge gelten, die die Abgasnorm Euro 6 nicht erfüllen.