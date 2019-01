Kommunen luden ein

Bergstraße.Vier Bergsträßer Kommunen sind am Wochenende mit Empfängen für die Bürgerschaft offiziell ins neue Jahr gestartet. In Bensheim forderte Bürgermeister Rolf Richter mehr Zuversicht und Entscheidungsfreude. Es stünden wichtige Entscheidungen an, der konstruktive Dialog mit kritischen Stimmen sei unverzichtbar. In Lorsch berichtete Bürgermeister Christian Schönung über steigende Besucherzahlen und Rekorde, in Einhausen stimmte Bürgermeister Helmut Glanzner auf Bauprojekte ein. In Lautertal beschrieb Bürgermeister Andreas Heun die wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Sie sei schwierig, es gebe aber erste Erfolge. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019