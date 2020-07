Konsulat stellt Lehrer

Schüler im Sicherheitsabstand vor der Waldhof-Grundschule. © Bähr

Mannheim.Der muttersprachliche Griechisch-Unterricht an der Mannheimer Waldhof-Grundschule (WHGS) kann voraussichtlich zumindest im kommenden Schuljahr im bisherigen Umfang weitergeführt werden. Das griechische Konsulat habe zugesagt, für die künftige erste Klasse einen Lehrer für sieben Unterrichtsstunden an drei Tagen pro Woche zur Verfügung zu stellen. Das teilten WHGS-Rektorin Monika Walz-Kurz und der Vorsitzende des griechischen Elternvereins, Konstantinos Cafaltzis, mit.

Der Konsulatsunterricht tritt an die Stelle des bisherigen Modells, das seit fast 43 Jahren unter der Regie des baden-württembergischen Kultusministeriums betrieben worden war. Ministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte im vergangenen Jahr erklärt, sie wolle das als „Schulversuch“ laufende Modell beenden. Das hatte zu großen Protesten von Eltern und Mannheimer Politikern fast aller Parteien geführt. Eisenmann ließ sich von ihrer Linie aber nicht abbringen und verwies auf die Zuständigkeit des griechischen Konsulats. Das will sich jetzt in Mannheim mehr als sonst üblich engagieren. In anderen Städten gibt es allenfalls eine Griechisch-AG mit nur wenigen Stunden pro Woche und nur nachmittags. bhr

Montag, 06.07.2020