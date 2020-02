Konzept zur Mobilität

Mainz.Christian Baldauf, Fraktionschef der CDU im Landtag von Rheinland-Pfalz, will zusammen mit dem baden-württembergischen CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart über ein Gesamtkonzept zur Mobilität in der Metropolregion beraten und lädt daher zu mehreren Veranstaltungen in Ludwigshafen ein.

Diese verschiedenen Veranstaltungen sollen am Montag, dem 2. März, gebündelt in Ludwigshafen stattfinden: Am Anfang steht demnach ein BASF-Besuch zur Pendlerthematik, dann erfolgt ein Fraktionsgespräch in Mannheim, und für den Abend des 2. März ist ein öffentliches Gespräch in Ludwigshafen vorgesehen – mit Fachleuten aus der Wirtschaft, Vertretern der Lokalpolitik und Teilnehmern aus der Bevölkerung. malo

