Konzert mit drei Bands

Anzeige

Einhausen.Das 1250-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Einhausen werden am 24. und 25. August drei Bands von der Mannheimer Popakademie untermalen. Zum Konzertwochenende am Hallenbad-Vorplatz kommen bei freiem Eintritt die R ’n’ B-Künstler der Band IZE, die Rock ’n’ Roller der Gruppe The Monotypes sowie die Coverband The Bishops nach Einhausen.

Lokale Vereine und externe Anbieter übernehmen beim Konzertwochenende die Bewirtung. Sponsor der Musikveranstaltung ist die Riedgruppe Ost, die dieses Jahr mit ihrem 60-jährigen Bestehen ebenfalls ein Jubiläum feiert. Rathauschef Helmut Glanzner schätzt, dass das Partygelände Platz für etwa 1500 Feiernde bietet. kbw