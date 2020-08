Konzert von den Mauern der Burg

Lindenfels.Auch das Burg- und Trachtenfest in Lindenfels konnte wegen der Corona-Epidemie in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Stadt hatte bereits im Mai diesem Termin mit vielen anderen abgesagt. Damit trotzdem ein wenig Festtags-Stimmung in der Stadt aufkam, gab die Trachtenkapelle Lindenfels – die normalerweise beim Burgfest für Stimmung sorgt – ein Konzert von den Mauern der Burgruine herab. Nicht nur für die Zuhörer, sondern auch für die Musiker war es ein Ereignis. Denn die waren seit März nicht mehr aufgetreten: Das Jubiläumskonzert der Musiker fand wenige Tage vor dem Beginn der Corona-Beschränkungen statt. jhs

