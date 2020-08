Konzerte in Innenstadt

Mannheim.Mit verschiedenen Aktionen wollen die Werbegemeinschaft Mannheim City und die städtische Tochter Event und Promotion (EP) die Attraktivität der Innenstadt steigern. „Musik im Quadrat“ heißt eine Veranstaltungsreihe, die am Donnerstag beginnt. An verschiedenen Orten gibt es in den nächsten Wochen fünf kleine Platzkonzerte, an denen maximal 100 Personen als Gäste der angrenzenden Gastronomiebetriebe teilnehmen dürfen. Auf dem Münzplatz legen an mehreren Freitagen DJs Musik auf. Unterdessen ist noch keine Entscheidung zu den Weihnachtsmärkten gefallen. „Es ist noch nicht möglich, dazu eine Aussage zu treffen“, sagt EP-Geschäftsführerin Christine Igel. „Solange es keine Rechtsverordnung gibt, sagen wir sie auch nicht ab.“ cs

