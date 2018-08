Anzeige

Lorsch.Beatrice Egli eröffnete in Lorsch den Reigen der Open-Air-Konzerte zum 20-jährigen Bestehen des Musiktheaters Rex. Vor der historischen Klostermauer ließen sich rund 600 Fans von der Sängerin begeistern, die mit Hits wie „Sternenfeuer“ Erfolge feiert. Heute tritt Gregor Meyle mit Band in Lorsch auf, morgen Michael Patrick Kelly, am Samstag ist zum Finale „Völkerball“ zu hören. sch