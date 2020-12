Konzertreihe in Gefahr

Mannheim.Die Musikalische Akademie des Mannheimer Nationaltheaterorchesters ist durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie „in einer existenzbedrohenden Krise“. Das sagte Fritjof von Gagern, Vorsitzender der Musikalischen Akademie, im Kulturausschuss des Mannheimer Gemeinderats. Der signalisierte sofort Bereitschaft, dem Verein zu helfen.

Die älteste bürgerschaftlich organisiere Konzertreihe Deutschlands zieht normalerweise jährlich 26 000 Besucher an. Sie geht auf das Jahr 1778 zurück, als der Kurfürst nach München abgewandert war. Daraufhin organisierten Bürger und Musiker die Konzertreihe der Hofkapelle allein weiter. „Diese künstlerische und finanzielle Eigenständigkeit ist einzigartig in Deutschland“, betonte von Gagern.

Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie zehrten zum Ende der vergangenen Spielzeit aber das ganze Vereinskapital auf. Zudem blieb ein Verlust von 46 447 Euro. „Wir haben also erstmals in unserer Geschichte Schulden, und für das Ende der laufenden Saison sieht es noch schlimmer aus“, so der Vorsitzende. Von Gagern prognostiziert, dass dieses Defizit auf 165 760 Euro anschwellen wird.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020