Kopfschütteln bei Männerchören

Lautertal/Lindenfels.Mit seinem Vorstoß, Vereinen die Gemeinnützigkeit zu entziehen, wenn sie nur Männer aufnehmen, hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zum Jahresende für Aufsehen gesorgt. Bei den Männergesangvereinen in Lautertal und Lindenfels ist das Echo gemischt. Während in einigen Vorständen Gelassenheit herrscht, weil Frauen als passive Mitglieder aufgenommen werden können, machen in anderen Existenzängste die Runde, wie eine Umfrage dieser Zeitung ergab.

Besonders beliebt ist der Plan des Ministers nirgendwo. Traditionsreiche Strukturen würden missachtet, lautet ein Kritikpunkt. Zudem sei der finanzielle Vorteil für den Staat gering. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.12.2019