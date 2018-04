Korallenzucht in der Südpfalz

Anzeige

Leinsweiler.Jürgen Wendel aus Leinsweiler in der Südpfalz ist gelernter Winzermeister. Doch statt Weinfässern hat er riesige Aquarien in seiner Halle stehen. Der 39-Jährige züchtet Weichkorallen und beliefert damit große Fachgeschäfte sowie Zoos in ganz Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und sogar in den Vereinigten Staaten. Rund eine Million Euro hat der Pfälzer in seine Zucht gesteckt. „Als Landwirt hätte ich auch investieren müssen, aber die Korallenzucht macht mir viel mehr Spaß“, sagt Wendel. In den Aquarien seiner tropenwarmen Zuchtanlage, in denen rund 18 000 Liter Wasser sprudeln, gedeihen etwa 35 000 verschiedene Korallen aus 50 verschiedenen Arten, die als Tierkolonien gelten. sin