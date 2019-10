Kostbare Ressource

Sie fehlen an allen Ecken und Enden. Sie werden umworben – und abgeworben. Gut ausgebildete Fachkräfte sind in Deutschland zu dem entscheidenden Wirtschaftsfaktor geworden. Gerade in den vergangenen Jahren, als sich die Konjunktur zu unerwarteten Höhen aufschwang, wurde der Arbeitsmarkt nach ihnen abgegrast. Wer als Unternehmen attraktiv oder bekannt genug für Bewerber ist, hat längst einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Aber selbst ein gutes Image oder höhere Bezahlung genügen nicht mehr. In den besonders boomenden Branchen wie dem Bau sind Fachkräfte so rar geworden, dass sie sogar über die Zukunft von Unternehmen entscheiden. Die Rechnung ist einfach, hat aber dramatische Konsequenzen: Wo die wertvolle Ressource Personal nicht mehr ausreichend vorhanden ist, können keine neuen Aufträge mehr angenommen werden. Kein Wunder, dass Heinz Scheidel, Seniorchef der Diringer & Scheidel-Gruppe, vom Fachkräfte-Mangel als „Wachstumsgrenze“ spricht.

Der demografische Wandel, ein zu spätes Einwanderungsgesetz für Qualifizierte aus Nicht-EU-Ländern, eine Akademisierung der Berufsbildung – es ist müßig, über Gründe des Missstands zu diskutieren. Viele Arbeitgeber müssen jetzt erfinderisch sein: Sie bilden mehr junge Menschen aus, gleichen Defizite von Beschäftigten mit spezieller Förderung aus oder binden die Belegschaft mit einer „Wohlfühlmanagerin“.

Das kostet Geld, sichert aber einen kostbaren Schatz: gute Mitarbeiter.

