Kostenlose Beratung

Mannheim.Ein neues Beratungsangebot soll dabei helfen, junge Menschen in Mannheim vor dem Abrutschen in die Kriminalität zu schützen. Im Haus des Jugendrechts bieten Anwälte ab November regelmäßig die kostenlose Rechtsberatung an. „Wir wollen Lösungen finden, bevor Situationen eskalieren“, sagte Oberstaatsanwalt Frank Höhn gestern. Als ein Beispiel nannte er Handyverträge, aus denen Jugendliche nicht mehr herauskommen. In der Folge fühlten sich Einzelne genötigt, auf kriminellem Wege an Geld zu kommen. Das Haus des Jugendrechts ist eine Einrichtung von Polizei, Staatsanwaltschaft und Stadt. Hier werden Verfahren gegen junge Menschen gebündelt. Im Vordergrund steht das Ziel, junge Menschen davon abzuhalten, dauerhaft kriminell zu werden. bro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018