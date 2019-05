Kovac will das Double

Bayern-Trainer Nico Kovac zeigt sich vor dem Finale optimistisch. © dpa

Berlin/Mannheim.Das Pokalendspiel am Samstag in Berlin (20 Uhr/ARD und Sky) birgt Zündstoff für die Zukunft des deutschen Fußballs. Macht der 18-malige Rekordpokalsieger aus München wieder alles klar oder beginnt für den noch titellosen sächsischen Herausforderer eine neue Ära? Für Bayern-Trainer Niko Kovac geht es nach der siebten Meisterschaft in Serie darum, wie erwartet auch den Pokal zu holen.

Am Sonntag tritt im badischen Pokalfinale um 14 Uhr der SV Waldhof beim Karlsruher SC an. „Wir müssen sehr schlau spielen“, rechnet sich SVW-Trainer Bernhard Trares beim Zweitliga-Aufsteiger durchaus Chancen aus. Unterdessen verkündete die Mannheimer IG Metall eine neue Partnerschaft mit dem SVW, die zum Beispiel Bandenwerbung umfassen soll. th/mk

