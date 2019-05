Kraftwerk später fertig

Mannheim/kiel.Bei der aktuell größten Investition der MVV Energie AG kommt es erneut zu einer Verzögerung. Das 290 Millionen Euro teure neue Küstenkraftwerk in Kiel wird erst Ende des Jahres den Probebetrieb aufnehmen. Das teilte ein Sprecher der Stadtwerke Kiel mit, die zu 51 Prozent dem Mannheimer Energieunternehmen MVV gehören. Grund seien Probleme mit sogenannten Rückkühlern.

Ursprünglich hätte das neue Gasmotorenheizkraftwerk an der Kieler Förde bereits im Herbst 2018 in Betrieb gehen sollen. Später wurde der Termin auf Frühjahr 2019 und nun auf Ende des Jahres verschoben. Die Versorgung der Kunden mit Strom und Wärme sei aber gewährleistet, so der Sprecher weiter. mig

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019