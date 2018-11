Kramp-Karrenbauer geht ins volle Risiko

Berlin.CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer beansprucht für die Parteispitze nach der Ära von Angela Merkel mehr Einfluss auf das Handeln der Regierung. Zugleich kritisierte sie gestern in Berlin das Erscheinungsbild der Bundesregierung und grenzte sich auch damit von der scheidenden CDU-Vorsitzenden und Kanzlerin ab.

In den nächsten Monaten gehe es darum, ein Klima zu schaffen, in dem die CDU wieder Wahlen gewinnen könne, sagte Kramp-Karrenbauer. Das gelte für die Europa-Wahl im Mai, aber auch für die Landtagswahlen in Bremen und vor allem im Osten – in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Die ersten Monate der schwarz-roten Koalition bezeichnete sie als „bleierne Zeit“. Sie habe bei ihrer wochenlangen Zuhör-Tour durch die Partei den Frust der Mitglieder darüber gespürt, was CDU, CSU und SPD in Berlin zu verantworten haben.

Landtagswahlen gewonnen

Kramp-Karrenbauer wurde inzwischen von ihrem saarländischen Landesverband offiziell als Kandidatin für den CDU-Vorsitz nominiert. Sollte sie nicht Merkel-Nachfolgerin werden, werde sie nur noch ehrenamtlich für die CDU arbeiten. Die Aussage kommt einer Ankündigung des Rückzugs aus der Berufspolitik gleich, falls eine erfolgreiche Wahl auf dem Parteitag im Dezember in Hamburg ausbleibt. Kramp-Karrenbauer hatte erst im Frühjahr ihr Amt als saarländische Ministerpräsidentin aufgegeben, um Gerneralsekretärin der Bundes-CDU zu werden.

Kramp-Karrenbauer betonte, dass sie den Kampf um den Parteivorsitz nicht gegen andere Bewerber führen wolle. Vielmehr wolle sie ein Angebot unter mehreren Möglichkeiten machen, wie die Zukunft der Partei nach Merkel weiter gehen solle. Mit Blick auf ihre Konkurrenten Jens Spahn und Friedrich Merz hob sie hervor, sie habe – im Saarland – bereits Wahlen gewonnen. Sie sagte aber auch, sie wolle bei einem Wahlsieg weiter mit beiden zusammenarbeiten. Beide sollten ihre Sichtweise und ihre Expertise künftig einbringen. dpa

