Kramp-Karrenbauer ruft Union zum Zusammenhalt auf

Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrer Abschiedsrede. © dpa

Berlin/Mannheim.Mit einem Aufruf zur innerparteilichen Geschlossenheit und zur Einigkeit mit der Schwesterpartei CSU hat die CDU ihren digitalen Bundesparteitag begonnen. Dabei will sie ihre offene Führungsfrage klären und einen Nachfolger für die scheidende Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer finden. „Unterstützen wir geschlossen den neuen Vorsitzenden der CDU“, sagte diese am Freitagabend in ihrer Abschiedsrede. Für die Nachfolge treten an diesem Samstag NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen an. Der Ausgang der Wahl gilt als völlig offen, auch weil das Verhalten der allein zuhause teilnehmenden und abstimmenden 1001 Delegierten schwer vorherzusehen ist.

Im Unionslager liegt Merz nach einer Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vorn. 37 Prozent der Anhänger meinen, dass er die CDU am ehesten erfolgreich führen kann. Röttgen kommt auf 26, Laschet erzielt 25 Prozent.

Kanzlerin Angela Merkel äußerte die Hoffnung, dass der Parteitag die richtige Entscheidung für die Zukunft treffen werde. „Ich wünsche mir, dass ein Team gewählt wird, das die Geschicke unserer stolzen Volkspartei in die Hand nimmt und gemeinsam mit allen Mitgliedern die richtigen Antworten für die Aufgaben der Zukunft findet.“ dpa/was

