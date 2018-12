Kramp-Karrenbauer will Merz einbinden

Berlin/Mannheim.Die neue CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer (Bild) hat angekündigt, ihrem unterlegenen Rivalen Friedrich Merz eine stärkere innerparteiliche Rolle anzubieten. Sie habe mit dem 63-Jährigen ein Gespräch vereinbart, sagte die Saarländerin im Interview mit dieser Zeitung. „Er hat gesagt, er wolle sich einbinden lassen, wenn die Partei das wünscht. Wie das genau aussehen kann, das werden wir besprechen.“ Merz ein Ministeramt anzubieten, schloss Kramp-Karrenbauer jedoch einstweilen aus: „Über die Zusammensetzung des Kabinetts entscheidet die Bundeskanzlerin, und das Kabinett ist vollzählig.“

Die neue CDU-Führung unter Kramp-Karrenbauer kündigte auch an, mit inhaltlichen Kurskorrekturen das Profil der Partei schärfen und die zerstrittenen Lager wieder zusammenführen. „Es wird ein hartes Stück Arbeit, die Enttäuschungen sind da“, sagte der neue CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Es soll bereits einzelne Parteiaustritte enttäuschter Anhänger des früheren Unionsfraktionschefs Merz geben. Dieser war Kramp-Karrenbauer in einer Kampfabstimmung auf dem Parteitag in Hamburg nur knapp unterlegen.

Koalitionsausschuss tagt

Schon an diesem Mittwochabend gibt es dem Vernehmen nach einen Koalitionsausschuss, an dem Kramp-Karrenbauer in ihrer neuen Funktion teilnehmen kann. Die Themen sind noch nicht bekannt, aber es dürfte auch darum gehen, wie in der neuen Konstellation weitergearbeitet werden soll. CSU-Chef Horst Seehofer erwartet nach der Wahl von Kramp-Karrenbauer einen Aufschwung für die Konservativen. „Ich bin mir sicher, dass die Union mit ihr wieder Wahlergebnisse über 40 Prozent erzielen kann“, sagte Seehofer. Die CSU werde mit ihr gut zusammenarbeiten.

CDU-Generalsekretär Ziemiak forderte, die 2016 beim Parteitag in Essen getroffene Entscheidung zur doppelten Staatsbürgerschaft müsse im nächsten Regierungsprogramm der Christdemokraten stehen. Kanzlerin Angela Merkel hatte damals trotz des gegenteiligen Votums des Parteitags an der doppelten Staatsbürgerschaft festgehalten. Demnach können in Deutschland geborene Kinder neben der deutschen auch die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern behalten, wenn diese einen ausländischen Pass haben. hag/dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018