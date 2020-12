Krankenhäuser kurz vor der Überlastung

Mannheim/Heidelberg.Die Krankenhäuser der Region stoßen wegen der hohen Corona-Zahlen und personeller Engpässe zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen. Nach Informationen dieser Redaktion sind nur noch die beiden großen Universitätsklinika Mannheim und Heidelberg durchgängig in der Lage, Notfälle aufzunehmen.

Die Mannheimer Universitätsmedizin steht auf ihrer selbstentwickelten vierstufigen Belastungsskala nach Angaben von Sprecher Dirk Schuhmann mittlerweile an der Grenze zwischen Stufe 3 und Stufe 4. Hier macht sich zunehmend bemerkbar, dass das Theresien- und das Diakonissenkrankenhaus – die beiden anderen Kliniken der Stadt – sich zwischenzeitlich immer wieder bei der Zentralen Leitstelle von der Notfallaufnahme abmelden müssen.

100 Menschen gestorben

Der Ärztliche Direktor der beiden christlichen Häuser, Dieter Schilling, versicherte auf Anfrage, man stehe in ständigem Kontakt mit dem Uniklinikum und sorge gemeinsam dafür, „dass nach wie vor alle Notfälle in Mannheim versorgt werden können“. Wie diese Redaktion erfuhr, werden am Klinikum zusätzliche Intensiv-Kapazitäten geschaffen, um für einen weiteren Anstieg der Patienten-Zahl über die Feiertage gewappnet zu sein.

In Mannheim kam es zu neun weiteren Todesfällen in Pflegeheimen und Kliniken, womit jetzt die Zahl von 100 Todesfällen seit Beginn der Corona-Pandemie erreicht ist. Zudem wurden 159 weitere Infektionen gemeldet. In das Neuostheimer Pflegeheim ThomasCarree rückte nach einem Corona-Ausbruch ein Großaufgebot des Rettungsdienstes aus, weil plötzlich viele Bewohner unter Atemnot litten. Zwei kamen ins Krankenhaus. Zudem wurden mitten in der Nacht mit Material aus einem Container des Katastrophenschutzes, den die Feuerwehr eilig transportierte, Beatmungsplätze im Speisesaal des Heims aufgebaut.

Unterdessen haben sich mehrere Krankenschwestern an diese Redaktion gewandt und die hohe Belastung an ihren Arbeitsplätzen geschildert. Die Frauen, die anonym bleiben wollen, sprechen von „Chaos“ und katastrophalen Zuständen. Die Klinikleitung bestätigte eine dramatische Lage.

Die aktuelle Situation der Krankenhäuser in der Region schildert auch der Pflegedirektor des Uniklinikums Heidelberg im Interview mit dieser Redaktion in deutlichen Worten. Am Montag habe man beispielsweise im ganzen Rhein-Neckar-Kreis nur noch ein Beatmungsintensivbett zur Verfügung gehabt. „Die Lage ist tatsächlich dramatisch“, sagte Edgar Reisch. Es habe zwar auch früher immer wieder Krisensituationen gegeben. Diese seien aber überschaubar und nach einem oder zwei Tagen vorbei gewesen.

Das Problem dieser Krise sei: „Es gibt kein Licht am Horizont.“ Hinzu komme, dass Covid-19-Patienten bis zu 60 Tagen in einem Intensivbett liegen müssten, wenn sie erst einmal beatmet würden. Gleichzeitig ist das Uniklinikum auf der Suche nach zusätzlichem Personal wie ehemaligen Mitarbeitern oder Medizin-Studenten, die in der Pflege eingesetzt werden könnten.

Probleme an der Charité

Auch in anderen deutschen Städten gibt es erhebliche Probleme in den Krankenhäusern. Wegen eines erwarteten weiteren Anstiegs an Covid-19-Patienten schränkt Berlins Universitätsklinikum Charité den Betrieb in anderen Bereichen ab Montag deutlich ein. „Während wir bislang mit eher mäßigen Einschränkungen der klinischen Versorgung ausgekommen sind, [...] müssen wir nun zunächst in den kommenden 14 Tagen unsere Aktivitäten auf ein reines Notfall-Programm reduzieren“, teilte der Vorstand Krankenversorgung, Ulrich Frei, mit. „Wir befinden uns nach wie vor in einer ungewöhnlich schweren Krise, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Wir haben noch schwere Wochen vor uns.“ Das Zurückfahren des Betriebs auf ein Notfall-Programm über Weihnachten und den Jahreswechsel bedeutet nach Freis Worten, dass es zunächst keine planbaren Eingriffe mehr geben wird und dass die Bettenbelegung um mindestens weitere 300 Betten reduziert wird. Die Charité ist Europas größte Uniklinik. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020