Kreidler Florett: eine alte Liebe aufwendig entrostet

Lautertal.Andreas Jährling aus Gadernheim hat in monatelanger Arbeit ein altes Kreidler-Moped saniert. Die Kreidler Floretts waren in den 60er und 70er Jahren begehrt, bevor ihnen Konkurrenz aus Japan den Rang ablief. 150 Arbeitsstunden hat Jährling in sein Projekt gesteckt, bei dem er einige Schwierigkeiten meistern musste. Mit dem runderneuerten Moped unternimmt er Ausfahrten im Odenwald und nutzt es auf dem Weg zur Arbeit. koe/BILD: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.02.2020