Kreis erreicht höchste Warnstufe

Bergstraße.Nachdem es am Dienstag 45 neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle im Kreis Bergstraße gegeben hat, wird der Kreis aufgrund der hohen Fallzahlen der vergangenen Tage am heutigen Mittwoch den Inzidenzwert von 75 übersteigen. Damit wird die fünfte Stufe des hessischen Eskalationskonzepts zur Eindämmung des Corona-Virus erreicht. Dies teilte das Landratsamt am Dienstagabend mit.

Entsprechend dem Eskalationskonzept wird es weitere Änderungen bei den Kontaktbeschränkungen geben. So dürfen sich dann im öffentlichen Raum maximal fünf Personen oder Angehörige von zwei Hausständen treffen. Wie Landrat Christian Engelhardt und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz am Dienstagabend mitteilten, wird der Kreis auch eine entsprechende neue Allgemeinverfügung veröffentlichen.

Einer der 45 neuen Fälle vom Dienstag steht im Zusammenhang mit einer Flüchtlingsunterkunft in Wald-Michelbach, zwei andere in Zusammenhang mit einer Pflegeeinrichtung in Biblis. Insgesamt sind nun 973 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es derzeit insgesamt 659 Personen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und mittlerweile als genesen gelten. Zudem hat es drei Todesfälle gegeben. Damit sind im Kreis Bergstraße aktuell 311 Fälle bekannt, die mit dem Corona-Virus infiziert sind.

Derzeit befinden sich fünf Patienten mit einer bestätigten Infektion in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Zudem befinden sich derzeit neun Patienten mit einer entsprechenden Verdachtskonstellation in einer Bergsträßer Klinik.

Damit liegt hinter dem Kreis Bergstraße eine Corona-Woche mit dramatischen Steigerungen bei der Zahl der Infizierten. Besonders deutlich wird dies, wenn man die Gesamtentwicklung von Anfang März, als es den ersten Infektionsfall im Kreis Bergstraße gab, bis heute betrachtet.

In Hessen ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen auf 26 558 gestiegen. Das sind nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden von Dienstag (Stand: 14 Uhr) 782 Fälle mehr als noch am Vortag. Die Zahl der mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle in Hessen liegt bei 584 – und ist damit im Vergleich zum Vortag um acht Fälle gestiegen.

In Darmstadt lag der für Dienstag gemeldete Inzidenzwert bei über 68, für den Landkreis Darmstadt-Dieburg lag er bei über 52. red/hol

