Kreis meldet zwei Neuinfektionen

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden am Donnerstag zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Sie stammen aus Heppenheim und Lampertheim. Das Gesundheitsamt informiert die der Behörde bekannten engen Kontaktpersonen der Infizierten. Auch diese werden vorsorglich unter häusliche Quarantäne gestellt.

Wie es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt weiter heißt, sind damit seit dem Ausbruch der Pandemie insgesamt 585 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Darunter sind 542 Genesene und drei Todesfälle, so dass gegenwärtig 40 Menschen mit dem Virus infiziert sind.

Derzeit wird ein Corona-Patient in einem Bergsträßer Krankenhaus behandelt, zudem befinden sich derzeit fünf Patienten mit einer entsprechenden Verdachtskonstellation in einer Bergsträßer Klinik.

Weiter teilt das Landratsamt mit, dass es im Kreis Bergstraße 25 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage gab, was einer Quote von 9,25 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern – dem sogenannten Inzidenzwert – entspricht.

Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen für die Bevölkerung zur Bekämpfung der Epidemie liegt bei einer Inzidenz von 50, für den Landkreis Bergstraße entspricht das bei einer Zahl von 270 399 Einwohnern einem Wert von 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Hessen auf 17 233 gestiegen. Das sind nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden von gestern (Stand 14 Uhr) 149 Fälle mehr als am Vortag.

Die Zahl der mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle in Hessen liegt bei 542 – und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. red

