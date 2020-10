Kreis nahe an höchster Warnstufe

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind am Sonntag 13 neue Corona-Infektionen bekanntgeworden, wie das Landratsamt am Abend mitteilte. Am Samstag waren es 33 neue Fälle gewesen. Ein Infektionsfall vom Wochenende steht im Zusammenhang mit einer Obdachlosenunterkunft. Zwei Infektionsfälle stehen im Zusammenhang mit einer Pflegeeinrichtung, einer davon betrifft die Pflegeeinrichtung in Biblis.

Die Fälle vom Sonntag stammen aus Bensheim (3), Biblis, Bürstadt, Heppenheim (2), Lampertheim (2), Viernheim (2) und Wald-Michelbach (2). In Krankenhäusern werden derzeit elf Patienten behandelt, drei davon mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie es weiter hieß, gab es 187 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für Sonntag einer Quote von 69,13 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspreche. Sollte ein Inzidenzwert von 75 erreicht werden – die höchste Warnstufe in Hessen –, würde das Hessische Sozialministerium die Steuerung der medizinischen Lage im Kreis übernehmen.

An den Bergsträßer Schulen gilt wegen der hohen Fallzahlen ab dem heutigen Montag auch in den Klassen der Unter- und Mittelstufe (ab Klasse 5) eine Maskenpflicht im Unterricht. Für die Oberstufe war dies bereits vorher angeordnet worden. Diese Regelung gilt zunächst bis Ende Oktober. Es wird zudem nur noch kontaktloser Sport erlaubt sein, auch im Schulsport. Das Gesundheitsamt empfiehlt, den Sportunterricht im Freien abzuhalten. Diese Regelung gilt bis Ende November. In Kindergärten und Kindertageseinrichtungen soll auf offene Betreuungskonzepte verzichtet werden. Die Kinder sollen in getrennten Gruppen betreut werden.

Hessenweit haben sich weitere 407 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts von Sonntagmorgen starb ein weiterer Mensch an den Folgen. Einreisende aus dem Ausland nach Hessen haben unverzüglich nach ihrer Ankunft das für sie zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren und auf ihre Einreise hinzuweisen. Für den Kreis Bergstraße ist das Gesundheitsamt in Heppenheim zuständig. Reiserückkehrer sind außerdem verpflichtet, beim Auftreten von Symptomen einer Corona-Erkrankung unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich zudem unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und sich dort für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig aufhalten. Es ist in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören. red/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.10.2020