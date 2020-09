Kreis zahlt 50 Millionen Euro für das Kreiskrankenhaus

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße wird in den kommenden Jahren 50 Millionen Euro für die Modernisierung des Kreiskrankenhauses in Heppenheim in die Hand nehmen: Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Montag einem Vertrag mit dem Uniklinikum Heidelberg zugestimmt, das die Einrichtung zu 90 Prozent trägt. Neben der Zahlung des Kreises sieht das Papier vor, dass ein neues medizinisches Konzept für das Krankenhaus erstellt wird.

Das Geld soll zum einen in die Fertigstellung der bereits begonnen Generalsanierung fließen, zum anderen in die technische Ausstattung. Finanziert werden soll dies über die Kreisumlage, die die Städte und Gemeinden an den Kreis bezahlen müssen. / kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.09.2020